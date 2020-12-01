Степанов розповів, скільки грошей не вистачає на медицину в бюджеті-2021

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в державному бюджеті України на 2021 рік на медицину передбачено 159 мільярдів гривень, в той час як він хоче 296 млрд грн.

«Я зараз б’юся за ті цифри, які повинні бути. Я вважаю, що Україна нарешті повинна вилізти вже з цього болота, коли ми дивимося в інтернеті, в якому стані знаходяться наші лікарні, коли лікарі отримують найнижчу в країні зарплату», – сказав він під час брифінгу.

За його словами, 296 млрд грн – це там сума, яка необхідна, щоб українців дійсно лікували.

Також міністр заявив про недостатньо виділено грошей на закупівлю вакцин від COVID-19. На даний момент бюджет-2021 передбачає 2,6 млрд грн, а МОЗ планував отримати на ці потреби 15,1 млрд грн.

Раніше Степанов заявив, що державний бюджет України на 2021 року не передбачає виділення коштів на підвищення зарплат медикам.