Названа дата відкриття ялинкових базарів в Україні і вартість ялинки

Ялинкові базари при державних лісогосподарських підприємствах в Україні розпочнуть свою роботу після 10 грудня. Про це повідомляє Державне агентство лісових ресурсів.

«Лісівники планують реалізувати в Україні в 2020 році понад 500 тис. ялинок в асортименті. Популярністю серед українців користуються: сосна звичайна, сосна палласа (кримська), ялина європейська (смерека), ялина біла (ялиця). Середня ціна на ялинки в цьому році — 75 грн», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дерева вирощують на спеціальних плантаціях або зрізають під час розчищення просік, смуг відведення ліній електропередачі.