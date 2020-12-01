Локдаун точно буде введений в Україні, – Данилов

Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що в Україні точно буде введений локдаун, питання полягає лише в датах.

«Те, що локдаун буде в нашій країні вводитися, – так. Єдине питання часу, коли він буде вводитися. Чи буде він вводитися в грудні, або він буде вводитися з 2 січня. Зараз якраз йде дискусія з фахівцями з цього приводу», – сказав він в ефірі телеканалу «Україна 24».

За його словами, все буде залежати від того, яку інформацію про кількість заражених влада матиме в найближчі дні.

Раніше глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розповів, що таке «інтелектуальний локдаун», який пропонує Уряд.

Зазначимо, що влада Івано-Франківська виступає проти локдауна.