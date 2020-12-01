В Україні створили парк «Королівські Бескиди»

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 526/2020 «Про створення національного природного парку “Королівські Бескиди”». Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Він створюється у Львівській області. До його території мають включити майже 9 тис. га комунальних земель, що перебувають у підпорядкуванні «Старосамбірського дочірнього лісогосподарського підприємства «Галсільліс», а саме: 8691 гектар, що вилучається та надається національному природному парку в постійне користування, та 306 гектарів у межах Дністрянського лісництва, що включаються до його території без вилучення у землекористувача.

Підкреслюється, що це рішення спрямоване на збереження, відтворення, ефективне використання природних комплексів Українських Карпат, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність.