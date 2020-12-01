В Україні зросли прожитковий мінімум і мінімальна пенсія

З сьогоднішнього дня, 1 грудня 2020 року, прожитковий мінімум зріс до 2189 гривень, тобто на 71 гривню. Це передбачено ст. 7 закону про держбюджет на 2020 рік.
Для основних соціальних і демографічних груп населення прожитковий мінімум буде таким:
- для дітей віком до 6 років – 1921 гривня;
- для дітей віком від 6 до 18 років – 2395 гривень;
- для працездатних осіб – 2270 гривень;
- для осіб, які втратили працездатність – 1769 гривень.
Також з 1 грудня зростуть «прив’язані» до прожиткового мінімуму виплати:
- розмір мінімальної декретної допомоги для безробітних – до 2 383 грн;
- загальна сума “пакунку малюка” – до 5763 грн;
- максимальна допомога з безробіття (не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб) – 9080 грн;
- мінімальний розмір аліментів на одну дитину (не може бути меншим ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку) – для дітей до 6 років не менше 960,50 грн; для дітей від 6 до 18 років – не менше 1197,5 грн.
Крім цього, на 57 грн зросла мінімальна пенсія, і становитиме 1769 гривень.