В Україні зросли прожитковий мінімум і мінімальна пенсія

З сьогоднішнього дня, 1 грудня 2020 року, прожитковий мінімум зріс до 2189 гривень, тобто на 71 гривню. Це передбачено ст. 7 закону про держбюджет на 2020 рік.

Для основних соціальних і демографічних груп населення прожитковий мінімум буде таким:

для дітей віком до 6 років – 1921 гривня;

для дітей віком від 6 до 18 років – 2395 гривень;

для працездатних осіб – 2270 гривень;

для осіб, які втратили працездатність – 1769 гривень.

Також з 1 грудня зростуть «прив’язані» до прожиткового мінімуму виплати:

розмір мінімальної декретної допомоги для безробітних – до 2 383 грн;

загальна сума “пакунку малюка” – до 5763 грн;

максимальна допомога з безробіття (не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб) – 9080 грн;

мінімальний розмір аліментів на одну дитину (не може бути меншим ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку) – для дітей до 6 років не менше 960,50 грн; для дітей від 6 до 18 років – не менше 1197,5 грн.

Крім цього, на 57 грн зросла мінімальна пенсія, і становитиме 1769 гривень.