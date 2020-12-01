ВР відстрочила введення касових апаратів для ФОПів

Верховна Рада прийняла законопроект, який відкладає введення касових апаратів для підприємців до 2022 року.

Відповідне рішення підтримали 319 народних депутатів.

Документ передбачає:

відтермінувати введення касових апаратів до 1 січня 2022 року для ФОП з неризикових груп

скасувати кешбек

всі ліміти прив’язати до мінімальної зарплати

змінити перелік ризикових груп (виключити онлайн-торгівлі, текстиль, ресторани та готелі, секондхенд, туроператорів, дистанційні послуги).

скасувати чотири штрафи, зокрема, за невідповідність готівки в касі.

Нагадаємо, що підприємці вимагають збереження спрощеної системи оподаткування та проти введення обов’язкових касових апаратів для фізосіб підприємців.