ВР відстрочила введення касових апаратів для ФОПів

Верховна Рада прийняла законопроект, який відкладає введення касових апаратів для підприємців до 2022 року.
Відповідне рішення підтримали 319 народних депутатів.
Документ передбачає:
- відтермінувати введення касових апаратів до 1 січня 2022 року для ФОП з неризикових груп
- скасувати кешбек
- всі ліміти прив’язати до мінімальної зарплати
- змінити перелік ризикових груп (виключити онлайн-торгівлі, текстиль, ресторани та готелі, секондхенд, туроператорів, дистанційні послуги).
- скасувати чотири штрафи, зокрема, за невідповідність готівки в касі.
Нагадаємо, що підприємці вимагають збереження спрощеної системи оподаткування та проти введення обов’язкових касових апаратів для фізосіб підприємців.