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Право

ВР відстрочила введення касових апаратів для ФОПів

  • Свідров Олексій
  • Коментарі Вимкнено до ВР відстрочила введення касових апаратів для ФОПів
касові апарати

Верховна Рада прийняла законопроект, який відкладає введення касових апаратів для підприємців до 2022 року.

Відповідне рішення підтримали 319 народних депутатів.

Документ передбачає:

  • відтермінувати введення касових апаратів до 1 січня 2022 року для ФОП з неризикових груп
  • скасувати кешбек
  • всі ліміти прив’язати до мінімальної зарплати
  • змінити перелік ризикових груп (виключити онлайн-торгівлі, текстиль, ресторани та готелі, секондхенд, туроператорів, дистанційні послуги).
  • скасувати чотири штрафи, зокрема, за невідповідність готівки в касі. 
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Нагадаємо, що підприємці вимагають збереження спрощеної системи оподаткування та проти введення обов’язкових касових апаратів для фізосіб підприємців.

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