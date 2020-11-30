Як страховка допомагає при COVID-19

Коронавірусна інфекція COVID-19 принесла багато проблем не тільки країнам, а й звичайним людям. Багато з них втратили роботу, хтось живе в умовах жорстких обмежень і т.д. Однак ще одним негативним моментом може стати безпосередньо сама хвороба.

Щоб убезпечити себе від можливих фінансових втрат, можна застрахувати своє здоров’я. З самого початку пандемії страхові компанії включили до своїх послуги страховку на випадок COVID-19.

Вона підійде студентам, які навчаються в інших містах, тим, хто не може працювати вдома під час карантину, для подорожуючих і просто для всіх, хто піклується про близьких.

В нинішній час замовити страховку достатньо просто, оскільки це можна зробити як онлайн, так і по телефону. Це займе 5-10 хвилин, і вже з наступного дня ви будете захищені.

Наприклад страховка від COVID-19 терміном на півроку коштуватиме до 1500 гривень. При цьому сума страхового договору складе 70000 гривен. А вік особи, яку ви хочете застрахувати, може буди в діапазоні від 0 до 59 років.

Таке страхування буде покривати факт діагностування коронавірусу, пневмонію, реанімацію і летальний випадок.

Наразі в Україні 375 149 активних випадків COVID-19, за цей час померло 12 327 осіб, вилікувалося – 345 149.

Тому, до тих пір поки не має вакцини від цієї хвороби, а ви хочете відчувати захищеними, рекомендуємо подумати щодо страхування від COVID-19.