Став відомий переможець шоу «Танці з зірками-2020»

29 листопада 2020 року відбувся суперфінал шоу «Танці з зірками-2020».

За перемогу в ньому боролися екс-учасниця групи «ВІА Гра» Санта Дімопулос і солістка The Hardkiss Юлія Саніна.

Відзначимо, що третє місце на проекті зайняла Надія Мейхер і Кирило Васюк.

Незважаючи на те, що Саніна та її партнер отримали більше голосів журі, завдяки голосуванню телеглядачів перемогу в шоу здобула Дімопулос.

Однак вона вирішила віддати кубок своїй суперниці.

«У мене багато титулів в житті, і давно це для мене зовсім неважливо. Ми всі звідси вийдемо іншими, трансформованими. Ми зрозуміли, що без підтримки не зможемо існувати. Тому я хочу передати свій кубок Юлії Саніній – людині, яка до цього ніколи не танцювала. Я в дитинстві танцювала, а вона ні. Вона заслужила цей кубок. Я знаю, скільки сил вона вклала в цей проект. Вона навчилася танцювати з нуля. Я для себе вже переможниця», – сказала вона.

Таким чином, на шоу «Танці з зірками-2020» було оголошено два переможця – пари Санта Дімопулос & Максим Леонов, Юлія Саніна & Дмитро Жук.