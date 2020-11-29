Шмигаль зустрівся із турецькими інвесторами

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час робочого візиту до Турецької Республіки 29 листопада провів круглий стіл з турецькими топ-компаніями із загальним портфелем інвестицій 5 млрд доларів. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Сторони обговорили актуальні питання ведення бізнесу в Україні.

Шмигаль підкреслив, що офіційний Київ останнім часом зробив багато конкретних кроків назустріч інвесторам, серед яких лібералізація ринку землі сільськогосподарського призначення, медична реформа, розвиток електронного урядування, а також полегшення умов для ведення бізнесу та інвестування, зокрема розвиток державно-приватного партнерства

Він додав, що Україна має амбітні плани щодо побудови та реконструкції української інфраструктури: автомобільних доріг, мостів, енергетичної та медичної інфраструктури, а також інфраструктури у сфері водопостачання та переробки сміття.

«Як повідомив Глава Уряду турецьким підприємцям, найперспективнішими сферами для інвестицій в Україні є агропромисловий комплекс, переробна промисловість енергетика, інфраструктура, туристична галузь, а також ті сфери, де Україна має конкурентні переваги, зокрема ІТ», – йдеться в повідомленні.

Прем’єр підкреслив, що нараз Україна має широкий спектр пропозицій для інвестування та реалізації сучасних проектів.