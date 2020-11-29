Майк Тайсон провів бій проти Роя Джонса

У ніч на 29 листопада на арені Staples Center в Лос-Анджелесі пройшов виставковий бій між легендами боксу – 54-річним Майком Тайсоном і 51-річним Роєм Джонсом.

Регламент бою передбачав 8 двохвилинних раундів.

Офіційно суддівські записки не підраховувалися, тому зустріч завершилася внічию.

Обидва боксери отримали спеціальний пояс WBC Frontline Battle Belt.

Гонорар Тайсона за бій склав 10 млн доларів, його суперник отримає 3 млн доларів. Частина виручених грошей піде на благодійність.

Відзначимо, що Тайсон востаннє виходив на ринг 15 років тому, а ось Джонс «повісив рукавички на цвях» лише в 2018 році.