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Майк Тайсон провів бій проти Роя Джонса

  • Свідров Олексій
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Майк Тайсон проти Роя Джонса

У ніч на 29 листопада на арені Staples Center в Лос-Анджелесі пройшов виставковий бій між легендами боксу – 54-річним Майком Тайсоном і 51-річним Роєм Джонсом.

Регламент бою передбачав 8 двохвилинних раундів.

Офіційно суддівські записки не підраховувалися, тому зустріч завершилася внічию.

Обидва боксери отримали спеціальний пояс WBC Frontline Battle Belt.

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Гонорар Тайсона за бій склав 10 млн доларів, його суперник отримає 3 млн доларів. Частина виручених грошей піде на благодійність.

Відзначимо, що Тайсон востаннє виходив на ринг 15 років тому, а ось Джонс «повісив рукавички на цвях» лише в 2018 році.

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