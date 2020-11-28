Українські та міжнародні компанії підписали декларацію про усунення бар’єрів у бізнесі

Перша леді України Олена Зеленська ініціювала підписання декларації «Бізнес без бар’єрів» між великими українськими та міжнародними компаніями. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

«Щодня тисячі українців живуть за бар’єрами: відчувають складнощі в переміщенні, користуванні послугами, роботі та спілкуванні. Щоб виправити цю ситуацію, я запросила до діалогу представників великих компаній, які вже імплементують найкращі безбар’єрні рішення у свої бізнес-процеси. Наша мета – усунути бар’єри в бізнесі», – зазначила вона.

Дана ініціатива допоможе подолати бар’єри, що виникають при пошуку співробітників та прийомі їх на роботу, адаптації працівника на робочому місці та в колективі. Також вона дасть змогу розробляти продукти та послуги, які доступні всім суспільним групам, зокрема людям з інвалідністю, літнім людям, батькам з дітьми до шести років, жінкам та молоді.

Декларацію підписали представники компаній: «Укрпошта», «Ощадбанк», «Укрзалізниця», «Ашан», 1+1 Media, ДТЕК, Socar, work.ua, АТБ, Danone.