Степанов відмовляється підтримувати держбюджет-2021 через низьку зарплату медиків

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов не підтримав проект державного бюджету на 2021 рік під час останнього засідання Уряду. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Причиною цього стало те, що документ не передбачає ініційоване міністерством збільшення фінансування медицини.

«Поданий МОЗ бюджетний запит враховує реальну вартість медичних послуг та суттєве підвищення зарплат медиків», – йдеться в повідомленні.

Так, заробітна плата лікарів після інтернатури повинна становити 22-23 тис. грн, середнього медичного персоналу – 17-18 тис. грн, молодшого медперсоналу – не менше 12 тис. грн.

Зазначається, що наразі в медичній галузі працює більше 500 тисяч співробітників, але ця кількість постійно скорочується через низьку оплату праці і, як наслідок, відбувається відтік кадрів за кордон.

Степанов сподівається, що народні депутати підтримають ініціативу МОЗ щодо суттєвого збільшення видатків на медичну галузь у держбюджеті-2021.

Раніше міністр заявив, що у державному бюджеті на 2021 рік недостатньо коштів передбачено на фінансування медицини.