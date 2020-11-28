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Економіка

Степанов відмовляється підтримувати держбюджет-2021 через низьку зарплату медиків

  • Свідров Олексій
  • Коментарі Вимкнено до Степанов відмовляється підтримувати держбюджет-2021 через низьку зарплату медиків
зарплати медиків

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов не підтримав проект державного бюджету на 2021 рік під час останнього засідання Уряду. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Причиною цього стало те, що документ не передбачає ініційоване міністерством збільшення фінансування медицини.

«Поданий МОЗ бюджетний запит враховує реальну вартість медичних послуг та суттєве підвищення зарплат медиків», – йдеться в повідомленні.

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Так, заробітна плата лікарів після інтернатури повинна становити 22-23 тис. грн, середнього медичного персоналу – 17-18 тис. грн, молодшого медперсоналу – не менше 12 тис. грн.

Зазначається, що наразі в медичній галузі працює більше 500 тисяч співробітників, але ця кількість постійно скорочується через низьку оплату праці і, як наслідок, відбувається відтік кадрів за кордон.

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Степанов сподівається, що народні депутати підтримають ініціативу МОЗ щодо суттєвого збільшення видатків на медичну галузь у держбюджеті-2021.

Раніше міністр заявив, що у державному бюджеті на 2021 рік недостатньо коштів передбачено на фінансування медицини.

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