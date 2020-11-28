Стало известно, как в Украине будут выходить из конституционного кризиса

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, представники уряду, парламенту, Офісу Президента, правоохоронних органів, очільники НАБУ та НАЗК, міжнародні партнери України та президент Володимир Зеленський провели нараду щодо проблемі навколо КСУ.

«Ця криза вже призвела до дуже серйозних наслідків. Нам коштувало значних зусиль, аби після цього рішення остаточно не втратити підтримку наших міжнародних партнерів, зокрема МВФ, Світового банку та інших інвесторів. Ті, хто брехав у деклараціях за 2017, 2018, 2019 роки, вже не будуть покарані. Робота із запобігання корупції на сьогодні залишається на паузі», – зазначив український глава.

Він акцентував увагу на необхідності максимально швидко підготувати та подати зміни до чинного законодавства України з метою подолання конституційної кризи.

Президент закликав Верховну Раду якнайшвидше ухвалити законопроект про відновлення кримінальної відповідальності за ухилення від подання декларації та внесення до неї завідомо недостовірних відомостей.

«Кримінальна відповідальність за ухилення від подання декларації та внесення до неї завідомо недостовірних відомостей має бути достатньо суворою та передбачати можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі. Корупціонери повинні понести відповідальність згідно із законом», – підкреслив Зеленський.

Єрмак пояснив, що для виходу з кризи вирішили зробити три кроки: