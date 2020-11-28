Кулеба заявив про важливість донесення у світі правди про Голодомор

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав продовжити боротьбу за донесення у світі правди про Голодомор 1932-1933 років та визнання його геноцидом українського народу.

«Для нас, українських дипломатів, донесення правди про Голодомор-геноцид – це професійний виклик і справа честі. Борючись за визнання Голодомору геноцидом у світі, ми боремося не лише за себе. Ми боремося і за тих, хто не міг захистити себе тоді», – цитує його слова прес-служба МЗС.

За його словами, трагедія Голодомору не абстрактна, вона особиста, це мозаїка поламаних доль цілком реальних людей. Тому і відповідальність за неї не абстрактна.

Кулеба висловив особливу вдячність кожній українській громаді за кордоном, яка невтомно роками доносить у своїй країні правду про Голодомор, назвав зусилля закордонних українців у цій справі неоціненними.

«Наша спільна боротьба за правду триває. Україна пам’ятає – світ визнає. Вічна пам’ять безневинно вбитим жертвам Голодомору-геноциду», – додав міністр.