Зеленський встановив в Україні нове професійне свято

Президент Володимир Зеленський встановив в Україні професійне свято – День працівника системи фінансового моніторингу. Про це йдеться в його указі №523/2020.

Він буде відзначатися 28 листопада.

«Ураховуючи значний внесок працівників системи фінансового моніторингу в утвердження статусу України як надійного партнера міжнародної спільноти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на підтримку ініціативи Кабінету Міністрів України постановляю: Установити в Україні професійне свято – День працівника системи фінансового моніторингу, яке відзначати щороку 28 листопада», – йдеться в повідомленні.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.