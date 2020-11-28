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Політика

Зеленський встановив в Україні нове професійне свято

  • Свідров Олексій
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фінансовий моніторинг

Президент Володимир Зеленський встановив в Україні професійне свято – День працівника системи фінансового моніторингу. Про це йдеться в його указі №523/2020.

 Він буде відзначатися 28 листопада.

«Ураховуючи значний внесок працівників системи фінансового моніторингу в утвердження статусу України як надійного партнера міжнародної спільноти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на підтримку ініціативи Кабінету Міністрів України постановляю:  Установити в Україні професійне свято – День працівника системи фінансового моніторингу, яке відзначати щороку 28 листопада», – йдеться в повідомленні.

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Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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