В «Укрзалізниці» вирішили знову продавати чай в поїздах

З 1 грудня 2020 року «Укрзалізниця» поновлює реалізацію чайно-кавової продукції у пасажирських поїздах. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що таке рішення прийнято через численні звернення та побажання пасажирів.

«Зі свого боку Укрзалізниця надаватиме послуги відповідно до санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм. Усі напої надаватимуться в одноразовому посуді — гофрованих стаканах місткістю 250 мл. Ціна послуги для пасажирів не зміниться: як і раніше, чай, кава та вода у пляшці (0,5 л) коштуватимуть по 10 грн», – йдеться в повідомленні.

Також для зручності пасажирів у поїздах буде реалізовуватися інша продукція в індивідуальному пакуванні: печиво, вафлі, снеки та інше.