Вакарчук презентував відео на пісню «Знову»

Лідер групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук представив кліп на пісню «Знову», яка є першою роботою в рамках його нового проекту під назвою «Оранжерея».

«Одного дня, працюючи в студії, я подумав: а чому б, поки готуємо новий альбом та великий тур ОЕ, не зробити окремий музичний проект і показати вам нові пісні так, як ми грали б їх не на великому стадіоні, а будучи вуличними музикантами? Так і народилась ідея мого нового проекту. Ми назвали його “Оранжерея”», – повідомив музикант.

У проекті клавішник Мілош Єліч та бас-гитарист Денис Дудко гратимуть на акустичних гітарах, барабанщик Денис Глінін – на акустичних ударних інструментах і перкусії, а сам Вакарчук гратиме на мелотроні.

«До програми концертів “Оранжереї” увійдуть декілька нових пісень, які я написав до майбутнього альбому ОЕ. А також, я б сказав, “домашні” версії пісень Океану та інших відомих композицій, які ви знаєте давно, але такими ще не чули», – підкреслив Вакарчук.