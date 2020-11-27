Україна підтримала санкції ЄС проти «Ісламської держави»

Україна приєдналася до санкцій Європейського союзу проти «Аль-Каїди» та «Ісламської держави». Про це повідомляє прес-служба Європейської ради.

«Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Албанія, країна процесу стабілізації і асоціації та потенційний кандидат Боснія і Герцеговина, країни Європейської зони вільної торгівлі Ісландія і Ліхтенштейн, члени Європейського економічного простору, а також Україна, Молдова, Вірменія та Грузія приєдналися до рішення Ради ЄС», – йдеться в повідомленні.

Так, ці країни повинні узгодити свою національну політику з відповідним рішенням про розширення санкцій.

Обмежувальні заходи передбачають жорсткі обмеження на торгівлю або поставки таким терористичним суб’єктам будь-якої зброї, товарів військового або подвійного призначення, запчастин до них, будь-яку технічну допомогу по їх обслуговуванню.