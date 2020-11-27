Збірна України втратила одну позицію в рейтингу ФІФА

Після завершення матчів Ліги Націй Міжнародна федерація футболу представила оновлений рейтинг збірних.

Україна в ньому втратила одну позицію, опустившись на 24-й рядок.

З жовтня підопічні Андрія Шевченка поступилися збірній Німеччини (1:3) і обіграли збірну Іспанії (1:0). Також нещодавно УЄФА прийняв рішення про присудження збірній України технічну поразку в матчі проти Швейцарії.

Відзначимо, що наша національна команда опустилася на останнє місце в своїй групі дивізіону «А» і понизилися в класі.

Рейтинг як і раніше очолює збірна Бельгії. У десятку також входять Франція, Бразилія, Англія, Португалія, Іспанія, Аргентина, Уругвай, Мексика і Італія.