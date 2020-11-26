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У 2021 році українці будуть платити більше за електроенергію, – Міненерго

  • Свідров Олексій
  • Коментарі Вимкнено до У 2021 році українці будуть платити більше за електроенергію, – Міненерго
електроенергія

Міністерство енергетики України запропонує Кабінету міністрів переглянути тарифи на електроенергію, що в свою чергу призведе до її подорожчання для населення з 2021 року. Про це заявив виконуючий обов’язки міністра енергетики Юрій Бойко.

За його словами, вартість транспортування електроенергії населенню з урахуванням тарифу постачальника універсальних послуг становить 1,03 грн / кВт⋅час, а середньозважений по Україні тариф для населення становить 1,04 грн / кВт⋅час. Таким чином, побутовий споживач сплачує виробнику за електричну енергію 1 копійку.

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 «У грудні тариф  “Укренерго” стає 31 копійка / КВт⋅ч. Відповідно, доставка електроенергії для всіх споживачів, в тому числі побутових, зростає на 7 копійок / КВт⋅ч, що робить планово збитковою діяльність навіть при покупці електроенергії за 1 копійку», – зазначив Бойко.

Тому з 1 січня будуть введені нові ставки тарифів на розподіл на основі стимулюючого тарифоутворення, що з урахуванням зростання тарифу на передачу електроенергії підвищить середню по Україні вартість доставки з 1,03 до 1,37 грн / кВт⋅час і збільшить збитки постачальників універсальних послуг.

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