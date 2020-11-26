У ВР надійшов президентський законопроект про підтримку бізнесу

У Верховній Раді зареєстрований президентський законопроект №4429 «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2».

Він визначений як невідкладний.

Згідно його,

фізичні особи – підприємці та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають матеріальну допомогу у розмірі 8 тисяч гривень.

Крім того, суб’єкти господарювання одержать одноразову матеріальну допомогу для збереження робочих місць.

Підприємства, робота яких припиняється через карантинні обмеження, отримають компенсацію витрат на сплату єдиного соціального внеску за найманих працівників. Ця сума складе майже 1,5 млрд грн для близько 120 тис. юридичних осіб.

Підкреслюється, що при посиленні обмежувальних заходів 200 тис. фізичних осіб – підприємців 1-ї групи будуть звільнені від сплати всіх податків і зборів, включно з ЄСВ.

Раніше стало відомо, у Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики створено робочу групу щодо розробки компенсаторних механізмів підтримки ресторанного, торгового та розважального бізнесу.