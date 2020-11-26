Названа можлива дата наступного бою Усика

Наступний бій українського боксера Олександра Усика може пройти в квітні 2021 року. Про це заявив його промоутер Олександр Красюк, передає Sky Sports.

«Усик важко працював 8 місяців, коли готувався до бою проти Дерека Чісори. Зараз він трохи відпочине, подбати про своє тіло і розслабити голову. Ми віримо, що Олександр буде готовий повернутися в квітні 2021 року. Ми також розраховуємо, що Ентоні Джошуа буде готовий виконати правила WBO щодо обов’язкового захисту. Якщо ні, ми поб’ємося за вакантний титул з претендентом, призначеним WBO», – зазначив він.

Також Красюк торкнувся теми можливого бою з англійцем Даніелем Дюбую.

«Мені б хотілося, щоб ми могли самі вибрати опонента на бій за вакантний титул», – сказав промоутер Усика.

За його словами, в першу чергу вони думають про бій з Джошуа.

Раніше Усик звернувся до британського чемпіону світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа з ультиматумом.