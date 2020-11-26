Міккельсен замінить Деппа в нових «Фантастичних звірях»

Данський актор Мадс Міккельсен зіграє Грін-де-Вальда у фільмі «Фантастичні звірі і де їх шукати 3» замість Джонні Деппа. Дану інформацію підтвердила компанія Warner Bros.

Раніше стало відомо, що студія повідомила Деппу, що більше не буде співпрацювати з ним.

Таке рішення було прийняте після того, як актор програв позов проти видання The Sun через матеріал 2018 року, в якому було описано, як він бив свою колишню дружину Ембер Херд.

Зйомки третьої частини «Фантастичних звірів» вже йдуть в околицях Лондона. Після всіх перестановок прем’єру фільму перенесли на 15 липня 2022 року.