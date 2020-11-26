Між Україною та Північною Македонією з’явиться пряме авіасполучення

З 6 грудня 2020 року між Україною та Північною Македонію з’явиться пряме авіасполучення – Київ – Скоп’є- Київ. Про це повідомляє українське посольство.

«Наявність прямих рейсів сприятиме інтенсифікації двосторонньої співпраці – посиленню бізнесових зв’язків, розвитку туризму в двох країнах, кращому ознайомленню громадян Північної Македонії з Україною і українців з Республікою Північна Македонія», – йдеться в повідомленні.

Польоти здійснюватиме українська авіакомпанія «WINDROSE».

Нагадаємо, в березні 2019 року набула чинності угода між Україною і Північної Македонією про безвізовий режим.

Сьогодні також стало відомо, що українці зможуть вільно подорожувати до Сент-Вінсенту і Гренадіни.