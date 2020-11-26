Мер Києва Кличко випустив книгу зі своїми смішними цитатами

Мер Києва Віталій Кличко презентував ілюстровану книгу під назвою «Хто не чув, той побачить!» зі своїми найвідомішими цитатами.

«Я все ж видав самоіронічних книгу зі своїми відомими цитатами. Вона яскрава, весела, позитивна. Скажу відверто, як людина, яка вміє посміятися над собою, не ображатися на жарти над собою. На смішні жарти. Я не маю на увазі так звані жарти 95 кварталу», – зазначив він.

До книги увійшли 14 відомих цитат. Її тираж – 3000 примірників.

За словами Кличка, це подарункове видання, гроші від продажу якого підуть на благодійність.

«Я дуже радий, що така ілюстрована книга буде піднімати настрій людям, тому що сьогодні нам потрібно в таких складних умовах, в яких ми живемо, в умовах пандемії нам потрібні позитивні емоції і гарний настрій», – підкреслив мер.

Кличко також назвав свою найулюбленішу цитату. Нею стала знаменита фраза «Не кожна людина може зазирнути в завтрашній день».