Аваков наполягає на негайному жорсткому локдауні

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що в Україні необхідно негайно ввести локдаун на 3-4 тижні.

«Моя особиста точка зору – потрібно вводити локдаун якомога швидше на 3-4 тижні. Не потрібно ховатися за політичними лозунгами чи зручними формулюваннями, тому що мова йде про дуже системні, великі ризики для здоров’я наших людей», – заявив він.

За його словами, як тільки Уряд підготує програми компенсацій для бізнесу, буде введений локдаун, щоб перервати ланцюжок захворюваності.

«Коли, не дай Боже, медична система рухне, буде пізно реагувати. Тому реагувати потрібно саме зараз. Так, всім тяжко. Державі неймовірно важко, бюджет в катастрофічному стані. Але й ризики такі, що потрібно приймати якесь рішення», – додав Аваков.

Нагадаємо, що міністр культури України Олександр Ткаченко також вважає, що необхідно ввести двотижневий повний локдаун на новорічні свята.

Раніше стало відомо, що Кабінет міністрів готує план карантинних обмежень в Україні, який буде застосований в разі погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцією COVID-19.