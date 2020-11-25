Ліга чемпіонів 2020/2021: «Динамо» крупно програло «Барселоні»

Київське «Динамо» продовжує втрачати залікові бали в рамках групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2020/2021 рокі.

На цей раз підопічні Мірчі Луческу крупно поступилися вдома каталонській «Барселоні» – 0:4.

Рахунок в матчі відкрив на 52-й хвилині Сержиньйо Дест. Вже через п’ять хвилин Мартін Брейтуейт подвоїв перевагу свого клубу. На 70-й хвилині данець забив вдруге, відзначившись з пенальті. Крапку в матчі поставив Антуан Грізманн на 90+2 хвилині.

«Із самого початку було дуже складно на щось розраховувати в групі з “Барселоною” і “Ювентусом”. Для мене було зрозуміло, що ми будемо боротися за євровесну. Потрібно сконцентруватися на наступній грі чемпіонату. Сподіваюся, що у нас ще повернуться гравці після коронавірусу. По тому ж Попову було видно, що він не готовий, адже тренувався всього два дні в загальній групі після ковіду. Сподіваюся, що цей період пройде швидше, і футболісти повернуться до обойми. Увесь цей період відсутності хворих і травмованих гравців було складно», – сказав після зустрічі головний тренер киян.

У паралельному матчі групи туринський «Ювентус» обіграв на своєму полі з рахунком 2:1 «Ференцварош».

Таким чином, «Динамо» продовжує займати 3 місце в групі G. Вже через неділю кияни поїдуть на матч до Італії.

«Динамо» – «Барселона» – 0:4

Голи: Дест (52), Брейтуейт (57, 70, пен.), Грізманн (90+2)

«Динамо»: 1. Бущан, 94. Кендзьора, 25. Забарний, 16. Миколенко, 20. Караваєв (4. Попов, 59), 8. Шепелєв (6. Белуце, 83), 19. Гармаш (18. Андрієвський, 59), 10. Шапаренко (17. Лєднєв, 71), 14. де Пена (89. Супряга, 71), 29. Буяльський, 7. Вербич.

«Барселона»: 1. тер Штеген, 2. Дест, 6. Аленья, 8. П’яніч (12. Пуч, 65), 9. Брейтуейт, 14. Коутіньйо (7. Грізманн, 65), 15. Лангле (18. Жорді Альба, 65), 16. Педрі (19. Матеус, 73), 17. Трінкао (29. Конрад, 83), 24. Фірпо, 28. Мінгуеса.

Попередження: Попов (69) – П’яніч (16).