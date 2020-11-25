Збірній України присудили технічну поразку в матчі зі Швейцарією

Апеляційний комітет УЄФА присудив технічну поразку збірній України у матчі проти збірної Швейцарії в рамках Ліги Націй. Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

«За підсумками розгляду справи Апеляційний комітет УЄФА вирішив визнати, що матч Швейцарія — Україна не відбувся з вини збірної України з футболу, та зарахувати їй технічну поразку з рахунком 0:3», – йдеться в повідомленні.

«Після отримання резолютивної частини рішення Апеляційного комітету УЄФА УАФ заявляє про свою категоричну незгоду з ним та про свій намір оскаржити дане рішення у Спортивному арбітражному суді в м. Лозанна одразу після отримання повного тексту рішення з мотивувальною частиною», – зазначив віце-президент УАФ, генеральний секретар асоціації Юрій Запісоцький.

Нагадаємо, матч між збірними Швейцарії та України в рамках Ліги Націй, який повинен був пройти 17 листопада 2020 року, офіційно скасований через спалах COVID-19.

Пізніше в УАФ повідомили, що нові тести на коронавірус гравців української збірної з футболу, які вони здали в Україні, виявилися негативними.