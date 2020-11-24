Шкарлет обіцяє зростання зарплат вчителів під час пандемії

Виконуючий обов’язки міністра освіти Сергій Шкарлет заявив, що зарплати вчителів будуть зростати незважаючи на необґрунтовані рішення минулої влади та економічні труднощі через пандемію коронавірусу.

«Цьогоріч знайдено можливість збільшити посадові оклади всіх працівників бюджетної сфери, зокрема педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, із 1 вересня 2020 року на 5,8%», – повідомив він.

Також проект Державного бюджету України на 2021 рік передбачає на галузь освіти 173,8 млрд гривень, що на 34 млрд грн більше, ніж цьогоріч.

«Із січня 2021 року розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників бюджетної сфери, в тому числі галузі освіти і науки, збільшаться на 20%, а з липня – ще на 8,3%», – додав він.

У той же час Кабінет міністрів України ще на рік переніс реалізацію ухваленої в липні 2019 року постанови №822 про зростання зарплат вчителів на 20-70%.