Міністр культури України пропонує двотижневий локдаун на новорічні свята

Міністр культури України Олександр Ткаченко вважає, що необхідно ввести двотижневий повний локдаун на новорічні свята.

«Моя особиста думка – краще прогнозований локдаун, ніж тривала невизначеність. Тому я пропонував би, по-перше, запланувати двотижневий локдаун, прив’язаний до новорічних свят. Безумовно, Уряд має допомогти всім, хто фінансово потерпає в умовах безробіття», – написав він у Telegram.

Крім цього міністр пропонує відмовитись на Різдво та Новий рік від масових заходів і зустріти свята в режимі онлайн.

Ткаченко підкреслив, що ситуація має бути прогнозованою, а українці мають заздалегідь знати, що їм очікувати.

Раніше стало відомо, що Кабінет міністрів України активно розробляє план з протидії поширення коронавіруса на той випадок, якщо не спрацює карантин вихідного дня.