Милованов вважає, що українська економіка адаптувалася до карантину

Радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов вважає, що українська економіка вже адаптувалася до карантину в країні.

Тому, за його словами, новий локдаун не так сильно вплине на неї, як весняний.

«Цікавить, якщо дуже спрощено, перше – життя людей. Друге – вплив на економіку. Днями буде у нас прес-реліз дослідження, якщо ми введемо жорсткий карантин, наскільки він вдарить по економіці, скільки процентів ВВП, якщо жаргоном говорити, частина економіки, яку ми додатково втратимо. Скажу, що в три рази менше, ніж було навесні. Тому що моделі показують, що українська економіка адаптувалася», – сказав він.

В той же час Милованов каже, що потрібно обмежувати певні типи бізнесу, де люди одночасно можуть заразитися, а не вводити повний локдаун.