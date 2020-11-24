Зеленський розповів, яку допомогу отримає бізнес під час карантину

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до Верховної Ради найближчим часом буде подано законопроекти щодо заходів для економічної підтримки громадян та бізнесу.

Так, фізичні особи – підприємці та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають матеріальну допомогу у розмірі 8 тисяч гривень.

Крім того, суб’єкти господарювання одержать одноразову матеріальну допомогу для збереження робочих місць.

Підприємства, робота яких припиняється через карантинні обмеження, отримають компенсацію витрат на сплату єдиного соціального внеску за найманих працівників. Ця сума складе майже 1,5 млрд грн для близько 120 тис. юридичних осіб.

«Якщо через посилення карантину ваша діяльність забороняється, ви отримаєте компенсацію на сплату ЄСВ за своїх найманих працівників», – зазначив Зеленський.

Підкреслюється, що при посиленні обмежувальних заходів 200 тис. фізичних осіб – підприємців 1-ї групи будуть звільнені від сплати всіх податків і зборів, включно з ЄСВ.

Раніше стало відомо, у Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики створено робочу групу щодо розробки компенсаторних механізмів підтримки ресторанного, торгового та розважального бізнесу.

Нагадаємо, з 14 листопада 2020 року на всій території України почне діяти карантин вихідного дня. Відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів.