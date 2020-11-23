Україна поліпшила свої позиції в рейтингу якості доріг

Україна піднялася на 20 позицій в загальному рейтингу якості доріг The Legatum Prosperity Index. Про це повідомляє прес-служба «Укравтодору».

«У 2020 році Україна здобула +20 позицій у загальному рейтингу «якості доріг» – наразі займаємо 126 місце. Це означає, що міжнародні експерти й аналітики позитивно оцінюють кроки країни у напрямі розбудови дорожньої інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, Україна покращила свої позиції й в інших рейтингах: у рейтингу «Транспорт» + 12 позицій (73 місце), у рейтингу «Доступ до ринку та інфраструктура» + 10 позицій (77 місце).

«У цілому ж у рейтингу Індексу процвітання наразі Україна займає 92 позицію, таким чином здобувши +4 позиції, порівняно з 2019 роком та +19 позицій, порівняно з 2018 роком», – додали в «Укравтодорі».

The Legatum Prosperity Index (Індекс процвітання) – це інтегрований показник, який враховує економічне зростання країни, рівень освітньої системи, медицини, особистого добробуту та якості життя тощо