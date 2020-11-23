Україна планує взяти у Світового банку 300 млн доларів

Кабінет міністрів схвалив проект розпорядження «Про делегацію України для участі у переговорах з Міжнародними банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику (Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19, для проекту “Модернізація системи соціальної підтримки населення України”) між Україною та Міжнародними банком реконструкції та розвитку», а також проект відповідного розпорядження уряду. Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Василь Мокан.

Проектом акту передбачається визнати за доцільне залучення позики від МБРР для реалізації інвестиційного проекту «Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19» та залучити 300 млн. доларів для проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України».

Це дозволить залучити додаткові кошти задля покращення результатів діяльності системи соціальної допомоги та соціальних послуг в Україні.

Для цього планується: