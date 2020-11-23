Степанов розповів про ситуацію з COVID-ліжками

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевняє, що забезпечених киснем ліжок для хворих COVID-19 вистачає. Винятком є ​​лише Харківська та Черкаська області, а також Київ.

«Ми бачимо багато різної інформації в ЗМІ і соцмережах по заповненості ліжок. Дуже часто ця інформація не просто не відповідає дійсності, а є чисто фейковою», – зазначив він.

За його словами, на даний момент по всій країні заповнені лише 52% ліжок.

«Кількість ліжок, які на сьогодні вже введені для лікування хворих COVID-19 в країні, становить 53 445 ліжок. Це всього по країні. При цьому в лікарнях на сьогоднішній ранок знаходиться 27 792 пацієнтів. Ви бачите, що заповненість ліжок – на рівні 52%», – підкреслив міністр.

Раніше стало відомо, що Кабінет міністрів України активно розробляє план з протидії поширення коронавіруса на той випадок, якщо не спрацює карантин вихідного дня.