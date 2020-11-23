Начальник патрульної поліції України випробував на собі дію електрошокера Taser

Керівник патрульної поліції України Євгеній Жуков випробував на собі дію електрошокера Taser. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Це медично сертифікована нелетальна зброя, яка знерухомлює правопорушника, але не завдає небезпечних поранень. Неприємно, але ефективно та менш небезпечно!», – написав він у Twitter.

Зазначається, що цей електрошокер допомагає на короткий час знерухомити правопорушника, не завдаючи йому при цьому шкоди для здоров’я. Крім цього, він схвалений Міністерство охорони здоров’я.

«Це було доволі неприємно. Але я цілий і здоровий. Мої м’язи максимально скоротилися, але я весь час був притомний та міг вільно дихати. Щойно Taser вимкнувся, неприємні відчуття минули. Наразі я почуваю себе як після виснажливого тренування і точно не готовий вступати в бійку», – поділився враженнями Жуков.

Нагадаємо, Кабінет міністрів підтримав проект, який розширить сферу використання правоохоронцями електрошокерів. Їх дозволять використовувати для затримання осіб, які вчинили адміністративне або кримінальне правопорушення і при цьому чинять фізичний опір поліцейським.

Законопроект передали на розгляд Верховної Ради.