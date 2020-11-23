Названа дата розгляду справи по матчу Швейцарія – Україна

Союз європейських футбольних асоціацій прийме рішення по скасовану матчу групового етапу Ліги Націй між збірними Швейцарії та України 25 листопада. Про це повідомляє програма ПРОФУТБОЛ Digital.

У той же час раніше Українська футбольна асоціація заявляла, що розгляд справи може початися вже 23 листопада.

Нагадаємо, матч між збірними Швейцарії та України в рамках Ліги Націй, який повинен був пройти 17 листопада 2020 року, офіційно скасований через спалах COVID-19.

Пізніше в УАФ повідомили, що нові тести на коронавірус гравців української збірної з футболу, які вони здали в Україні, виявилися негативними.