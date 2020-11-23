В Україні стабілізувалася тижнева динаміка захворюваності на COVID-19

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко також зауважив, що тижнева динаміка захворюваності на COVID-19 стабілізувалася. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента після наради з питань запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

У свою чергу прем’єр-міністр Денис Шмигаль додав, що майже 28 тисяч пацієнтів нині перебувають на стаціонарному лікуванні від коронавірусної хвороби, і така динаміка зберігається впродовж останніх двох тижнів.

«Карантин вихідного дня та додаткові заходи безпеки дають свої результати. Ми маємо зробити все, щоб уникнути повного локдауну. Поки статистика показує, що нам вдається стримувати прогнозоване зростання. Також важливо відновити всі економічні програми та розпочати нові, щоб допомогти якомога більшій кількості людей. Адже епідемічна ситуація по всьому світу впливає на економіку», – зазначив президент Володимир Зеленський.

Також стало відомо, скільки було виписано штрафів по всій Україні за порушення щодо носіння масок – 1300. У Києві їх було всього 17.

Нагадаємо, з 14 листопада 2020 року на всій території України почне діяти карантин вихідного дня.