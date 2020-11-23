В Україні активно готують план Б для боротьби з COVID-19

Кабінет міністрів України активно розробляє план з протидії поширення коронавіруса на той випадок, якщо не спрацює карантин вихідного дня. Про це повідомив прем’єр Денис Шмигаль.

«На випадок погіршення сценарію розробляється план Б. Вчора я розповів, що ми почали обговорення цього плану, аби вся країна мала про нього чітке уявлення», – зазначив він.

За його словами, вже пройшли дві наради з міськими головами, Радою церков та релігійними організаціями, щоб напрацювати спільний, виважений та підтриманий усіма план.

«Також цього тижня обговорили з українським бізнесом механізми підтримки галузей, на яких обмеження позначаються найбільше. Вийшли з багатьма новими ініціативами, які профільні міністерства вже активно опрацьовують», – додав Шмигаль.

Раніше стало відомо, що план Б передбачає більш жорсткий карантин.